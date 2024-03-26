Lee Bet Casino
Ли Бэт казино разрывает шаблоны игровой индустрии. Настольные игры и слоты – ваш путь к крупным выигрышам. Переосмыслив классику, мы даем возможность закрутить рулетку или испытать удачу в покере с любой точки мира. Ставьте на свою интуицию и забирайте банк прямо сейчас в Lee Bet!
Основная информация о казино Lee Bet
|Название казино:
|Lee Bet
|Год основания:
|2018
|Лицензии:
|Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission; действует в Европе, Канаде
|Поддерживаемые языки:
|Русский, английский, немецкий
|Принимаемые валюты:
|EUR, USD, RUB
|Промокод для бонуса:
|LEEBET100
|Приветственный бонус:
|100% до 500 EUR
|Официальный сайт:
|leebet.com
|Версия программного обеспечения:
|HTML5, поддержка мобильных устройств